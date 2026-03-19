La defensora de derechos humanos y activista ambiental sueca Greta Thunberg se manifestó sobre la política de asfixia que ejecuta actualmente el Gobierno de Donald Trump contra la población de Cuba, como parte de una estrategia “deliberada” desde hace más de 60 años, para intentar someter por hambre y demás necesidades humanitarias fundamentales al país, con el objetivo de tomar el control total de la isla caribeña.

“Necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo. La administración Trump libra guerras ilegítimas en todo el mundo, asesinando a muchísima gente, y también está estrangulando al pueblo cubano deliberada, metódica y abiertamente. El propio pedófilo Trump se jactó de ello diciendo que hay un 'embargo', que no hay petróleo, que no hay dinero, que no hay nada”, comentó Thunberg en un video divulgado en redes sociales.

La activista señaló que el mandatario estadounidense hizo alarde de su política de estrangulamiento contra la isla, “como si fuera algo de lo que enorgullecerse”. Esta situación, dice Thunberg, ocurre “mientras millones de personas” en Cuba, “se ven sumidas en la oscuridad por apagones continuos” causados por la falta de insumos para la generación eléctrica, lo que se traslada directamente hacia el sistema de salud.

El bloqueo recrudecido contra Cuba, dijo Thunberg, afecta gravemente a los hospitales y ambulancias, que carecen de combustibles porque los depósitos se han vaciado a medida que pasan los días, debido a que EE.UU. y las tropas del Comando Sur del Pentágono bloquean la entrada de petróleo a la isla. Tal situación, comentó la activista, ha sido advertida por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alertó sobre “una inminente crisis humanitaria” en la mayor de las Antillas.

“La atención intensiva en las salas de emergencia de los hospitales está comprometida. Recién nacidos, ancianos, enfermos, todos están pagando el precio. Esto no es un accidente ni un desafortunado efecto secundario de algunos desacuerdos políticos. Este es el resultado previsto desde 1962, cuando se diseñó el llamado embargo”, dijo Thunberg, quien recordó que según el propio Departamento de Estado de EE.UU., fue creado “para provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno de Cuba”.

“Ahora, la administración Trump está intensificando la situación, planeando lo que ellos mismos han llamado una toma de control de la isla. No podemos permanecer en silencio ante esto. Cuba no guardó silencio cuando el mundo la necesitaba. Durante más de 60 años, Cuba envió a sus médicos a todos los rincones del mundo. El personal médico cubano combatió el ébola en África occidental, respondieron a los desastres en Haití y formaron a generaciones de médicos de todo el mundo”, señaló la activista sueca.

Thunberg mencionó varios momentos históricos en los que el pueblo cubano estuvo en la vanguardia para defender causas nobles en otros países. “Cuando los movimientos de liberación luchaban por la independencia del dominio colonial en África, el mundo miraba hacia otro lado. Sin embargo, Cuba se solidarizó no solo con palabras, también con acciones, con apoyo material real, Cuba defendió al mundo y ahora es el momento de que el mundo defienda a Cuba”.

La defensora anunció que ante la actual crisis infligida y deliberada por la doctrina de Washington contra Cuba, el movimiento humanitario internacional organizado en el “Convoy Nuestra América”, que ha organizado un plan para entregar ayuda a la isla en respuesta a la situación creada por EE.UU., el próximo 21 de marzo, la flota tiene previsto llegar a La Habana para entregar la ayuda humanitaria que será enviada “por aire, tierra y mar”.

“Esa fecha se declarará el Día Internacional de la Solidaridad con Cuba, por eso les pido a todos ustedes, amigos de la paz, defensores del derecho de los pueblos a determinar su propio futuro, que se unan dondequiera que estén en el mundo, vayan a su embajada local de EE.UU. y hagan oír su voz, encuentren su Red de Solidaridad con Cuba local”, expresó Thunberg.

Un barco mexicano con ayuda humanitaria arriba a La Habana, el 28 de febrero pasado.

La activista también instó a las personas que desean condenar la política intervencionista de Washington y su solidaridad con los cubanos ante el asedio de EE.UU., a organizarse en sus propias comunidades para participar en una jornada en la que se defenderá "el derecho del pueblo cubano a construir su propia sociedad, libre de cercos y de sabotajes económicos, no es un asunto de derechos humanos, es un asunto de dignidad humana fundamental”.

“Quienes ostentan el poder no actúan a menos que los obliguemos, y por eso ahora los obligamos. Juntos lo decimos alto y claro: ¡Cuba sí, bloqueo no!”, agregó Thunberg.



