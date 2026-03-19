EE.UU. podría levantar sanciones a Irán para sumar petróleo al mercado

En medio de una creciente tensión en los mercados internacionales por la disparada del precio del petróleo, que rozó los 120 dólares por barril, Estados Unidos anticipó una medida drástica para contener la escalada. El Gobierno de Washington evalúa permitir que el crudo iraní, actualmente bajo sanciones, ingrese al mercado global para aumentar la oferta de hidrocarburos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves que existen aproximadamente 130 millones de barriles de petróleo iraní en tránsito y almacenados en buques que podrían utilizarse para presionar los precios a la baja. "Nos prepararemos para mantener los precios estables", indicó el funcionario, señalando que EE.UU. ha permitido que el crudo continúe saliendo del Golfo a pesar de las hostilidades recientes.

La decisión surge tras un jueves negro para los mercados, donde el crudo Brent saltó por encima de los u$s119. El incremento fue una respuesta inmediata a los ataques de Irán contra instalaciones energéticas en Oriente Próximo, luego de una ofensiva de Israel sobre el campo de gas South Pars.

Bessent enfatizó que Estados Unidos no está atacando la infraestructura energética de Irán y caracterizó el conflicto en el Estrecho de Ormuz como un "punto de estrangulamiento temporal". En este contexto, el Tesoro no descarta una liberación unilateral de sus propias reservas estratégicas de petróleo como parte de una intervención directa para generar oferta genuina, más allá de los mercados de futuros.

La medida busca dar un respiro a la economía global, afectada por los costos logísticos y de energía. Mientras la diplomacia se mueve a contrarreloj, el flujo de crudo iraní aparece como la llave para evitar que el barril consolide su tendencia alcista en un escenario geopolítico que Bessent describió como de "máxima presión".