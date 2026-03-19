La Justicia de San Juan condenó a Verónica Gisel Sarmiento Díaz y a su cómplice Víctor Arturo Núñez por el robo cometido en el domicilio de un sargento retirado de 62 años en Villa Lerga, Rawson. Ambos cumplirán su pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la investigación, la mujer de 35 años aprovechó la relación de confianza que mantenía con la víctima para facilitar el ingreso de sus cómplices a la vivienda durante la madrugada del pasado 17 de enero.

El ataque se produjo cerca de las cuatro de la mañana, momento en el que Sarmiento Díaz abrió la puerta de la propiedad para que Núñez y otros sujetos irrumpieran de forma violenta. Los delincuentes golpearon al expolicía, lo redujeron y lo encerraron en el baño mientras revisaban las habitaciones. Entre los elementos sustraídos se detallaron una computadora, pertenencias personales, las llaves del inmueble y hasta el uniforme de la fuerza provincial que pertenecía al damnificado.

Tras el robo, los asaltantes escaparon dejando al hombre atrapado, quien debió ser rescatado por personal de Bomberos y efectivos de la Comisaría 3ª luego de pedir auxilio a sus vecinos.

Finalmente, las pruebas recabadas por la UFI Delitos contra la Propiedad y los elementos recuperados en los allanamientos derivaron en la confesión de los imputados. El magistrado interviniente condenó a Verónica Gisel Sarmiento Díaz a la pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Víctor Arturo Núñez recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva. Con esta resolución, ambos acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir con sus respectivas condenas por el asalto al sargento retirado.