Arroz al horno con queso, una receta fácil y lista en 30 minutos
El arroz al horno con queso se posiciona como una de las recetas más prácticas y rendidoras para resolver una comida en poco tiempo. Con ingredientes simples y en apenas 30 minutos, permite transformar sobras de arroz en un plato completo y sabroso.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido (preferentemente del día anterior)
- 200 gramos de queso (cremoso, mozzarella o el que tengas)
- 1 taza de leche
- 2 huevos
- 1/2 cebolla picada
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional, para gratinar)
Paso a paso
- Precalentá el horno a 180 °C.
- En una sartén, salteá la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados.
- En un bowl, mezclá el arroz cocido con el salteado.
- Agregá los huevos, la leche y el queso en cubos o rallado, e integrá bien.
- Salpimentá a gusto y volcá la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.
- Espolvoreá queso rallado por encima para lograr un gratinado más intenso.
- Llevá al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
El resultado es un plato cremoso por dentro y crocante en la superficie, ideal para compartir o guardar en porciones. Además, admite variantes según los ingredientes disponibles, como sumar verduras, jamón o diferentes tipos de queso.
De esta manera, el arroz al horno se convierte en una alternativa económica, versátil y perfecta para aprovechar lo que hay en casa sin resignar sabor.
