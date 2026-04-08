Miércoles 08 de Abril
Arroz al horno con queso, una receta fácil y lista en 30 minutos

Con pocos ingredientes y en media hora, esta receta se presenta como una opción práctica para aprovechar arroz cocido y lograr un plato sabroso y económico.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El arroz al horno con queso se posiciona como una de las recetas más prácticas y rendidoras para resolver una comida en poco tiempo. Con ingredientes simples y en apenas 30 minutos, permite transformar sobras de arroz en un plato completo y sabroso.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido (preferentemente del día anterior)
  • 200 gramos de queso (cremoso, mozzarella o el que tengas)
  • 1 taza de leche
  • 2 huevos
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado (opcional, para gratinar)

Paso a paso

  1. Precalentá el horno a 180 °C.
  2. En una sartén, salteá la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados.
  3. En un bowl, mezclá el arroz cocido con el salteado.
  4. Agregá los huevos, la leche y el queso en cubos o rallado, e integrá bien.
  5. Salpimentá a gusto y volcá la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.
  6. Espolvoreá queso rallado por encima para lograr un gratinado más intenso.
  7. Llevá al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

El resultado es un plato cremoso por dentro y crocante en la superficie, ideal para compartir o guardar en porciones. Además, admite variantes según los ingredientes disponibles, como sumar verduras, jamón o diferentes tipos de queso.

De esta manera, el arroz al horno se convierte en una alternativa económica, versátil y perfecta para aprovechar lo que hay en casa sin resignar sabor.

