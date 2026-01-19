Así es el mapa que expica el choque de trenes en Adamuz, España

Una de las mayores catástrofes ferroviarias en España ocurrió la tarde de este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. Un tren Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid descarriló y colisionó contra un Alvia que realizaba el trayecto de Madrid a Huelva.

El impacto se produjo en las vías de alta velocidad que unen la capital con Andalucía y ha dejado, hasta el momento, un saldo de al menos 39 fallecidos y 152 heridos,.

Publicidad

El siniestro sucedió en un territorio llano y recto cercano al municipio, en un lapso de apenas 20 segundos en los que no hubo tiempo suficiente para frenar,. Ante la naturaleza del suceso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al hecho como un accidente “tremendamente extraño”.

Actualmente, se ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer las causas exactas de la colisión. Debido a la gravedad del incidente, Renfe ha reconocido que la vía permanecerá sin servicio operativo, al menos, hasta el miércoles.