Así será el operativo policial de prevención y cómo pueden ayudar los padres

En el marco de las amenazas virales detectadas en establecimientos educativos, San Juan desplegó este viernes un operativo preventivo coordinado entre el Ministerio de Educación y la Policía provincial. La medida incluye presencia de efectivos en escuelas donde se registraron mensajes intimidatorios y un fuerte pedido a las familias para acompañar a los estudiantes antes de asistir a clases.

El comisario general Sebastián Romero, de la Unidad Coordinadora de la Policía de San Juan, explicó en Radio Sarmiento cómo se implementa el dispositivo. “En coordinación con el Ministerio de Educación, se está trabajando en prevención en los distintos establecimientos escolares donde se han producido este tipo de pintadas”, señaló.

Cómo funciona el operativo

El despliegue alcanza entre 10 y 15 escuelas de distintos departamentos, entre ellos Capital, Rivadavia y Rawson, donde se detectaron inscripciones con amenazas. En cada uno de esos establecimientos se asignaron efectivos policiales con una función específica.

“Se implementa un servicio con efectivos de prevención en los ingresos de las escuelas”, detalló Romero, y precisó que habrá “dos efectivos por establecimiento”, supervisados por personal jerárquico.

Según explicó, los agentes no estarán dentro de los edificios sino en los accesos: “En el ingreso nada más. Ya en la parte interior se encarga el personal educativo”. Su rol será preventivo y de respuesta inmediata ante cualquier alerta.

En caso de una situación sospechosa, el procedimiento está definido: “Ante cualquier requerimiento de algún maestro, profesor o director, se le va a dar aviso al efectivo que se encuentre en el ingreso”, indicó. Y agregó que, si el caso lo amerita, “va a ingresar al establecimiento, previo aviso a su superior”.

El operativo se complementa con patrullajes y móviles en las zonas cercanas a las escuelas, con el objetivo de reforzar la cobertura durante toda la jornada.

Qué pasaría ante una alerta

Romero también explicó cómo se actuaría frente a una situación de riesgo. “Si hay una alerta de estas características, sí, se evacúa la escuela”, afirmó, aunque aclaró que “todo depende de cada situación” y que existen equipos especializados para intervenir.

En ese sentido, destacó que el objetivo central es preventivo: “La cuestión de prevención es muy importante. Esto se trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Educación”.

Pedido a las familias

En paralelo al operativo, desde las autoridades se hizo un llamado a madres, padres y tutores para que acompañen a los estudiantes en este contexto, especialmente antes de enviarlos a clases. Por eso se insta a los padres y tutores que revisen la mochila de los chicos antes de entrar a clases.

El pedido apunta a dialogar con los chicos sobre lo ocurrido, evitar la difusión de rumores y reforzar conductas responsables, sobre todo en el uso de redes sociales, donde este tipo de mensajes suele amplificarse.

Las autoridades remarcan que muchas de estas amenazas responden a lógicas de viralización o “retos” entre adolescentes, por lo que el rol de las familias es clave para desactivar la circulación de contenidos intimidatorios y reducir su impacto.

Investigación y contexto

Hasta el momento, según indicó Romero, solo una de las escuelas realizó una denuncia formal, mientras que el resto de los casos fueron canalizados a través del Ministerio de Educación. “Lo que se tiene conocimiento es una sola denuncia”, precisó.

No obstante, el operativo se mantiene en todos los establecimientos donde se detectaron mensajes, ya que “apuntan todos a lo mismo”, en referencia al contenido similar de las amenazas.

Mientras continúa la investigación para determinar el origen de las pintadas, el foco en San Juan está puesto en sostener la actividad escolar con medidas de prevención activas y en fortalecer el trabajo conjunto entre Estado y familias para atravesar la situación con responsabilidad.