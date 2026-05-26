Atraparon a una pareja de ladrones tras intentar robar en una vivienda

Una tarde tranquila en Pocito se transformó en un operativo policial cuando una pareja intentó desvalijar una casa. El hecho ocurrió cerca de las 14:25 de este lunes en una vivienda de calle Aberastain Sur, en el tramo comprendido entre las calles 13 y 14. Una vecina de 42 años notó movimientos sospechosos y dio aviso a las autoridades al observar que desconocidos habían roto la entrada trasera del inmueble.

Los delincuentes, que venían desde Rawson, entraron al lugar y seleccionaron diversos objetos de valor para concretar una rápida huida. Entre lo que ya tenían listo para robar se encontraba una bicicleta rodado 29 de última generación y una batería para autos de 85 amperes perteneciente a la marca Argenta. Sin embargo, las patrullas de la Comisaría siete llegaron a tiempo para cercar las inmediaciones y evitar que el robo se concretara.

Según informaron fuentes policiales vinculadas al caso, la vecina se percató de que los ladrones habían "vulnerado la seguridad de su propiedad tras violentar de forma expresa la puerta de acceso trasera de la vivienda". Con este dato preciso, los efectivos interceptaron a los sospechosos en el lugar del hecho. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como una mujer de apellido Torres, de 31 años, con domicilio en el barrio La Estación, y un joven de apellido Olguín, de 27 años.

El ayudante fiscal Sebastián Miranda intervino en la escena para iniciar el correspondiente legajo bajo la carátula de tentativa de robo. Los implicados quedaron a disposición del sistema de Flagrancia para ser juzgados. La policía destacó el despliegue realizado para desbaratar el ilícito, ya que los sujetos fueron sorprendidos en los "momentos posteriores a ingresar de manera ilegal a una propiedad privada con claras intenciones de robo".