Murió Fernando Gayoso, mítico entrenador de arqueros de Boca

El fútbol argentino atraviesa un momento de gran pesar tras conocerse el fallecimiento de Fernando Gayoso, una figura central en la preparación de arqueros en los últimos años. Gayoso, quien dejó una huella imborrable especialmente en Boca Juniors, venía dando pelea a una esclerosis lateral amiotrófica que le diagnosticaron hace casi dos años. Los primeros indicios de la enfermedad surgieron a finales de 2022, cuando empezó a sentir molestias en su brazo derecho mientras realizaba ejercicios de gimnasio.

A pesar del avance del cuadro, el profesional se mantuvo activo en el predio de Ezeiza con tareas adaptadas a su nueva realidad física. En una entrevista realizada en mayo de 2025, el preparador describió su situación con sinceridad al expresar que "Hace casi 2 años me diagnosticaron ELA. No puedo mover los brazos y tengo una dificultad para caminar. Sigo yendo al club, estoy con los chicos, con la Primera. El club me dio una función que me permite seguir en el fútbol, colaborando con los chicos de inferiores".

Gayoso recordó con crudeza el impacto emocional de recibir la noticia médica y cómo se le vino a la mente el caso de Esteban Bullrich. Al respecto, confesó que "Cuando me dijo el médico que muy probablemente sea ELA, dije 'acá se terminó todo'. Lo primero que se me vino es el caso de Esteban Bullrich. Se me puso todo en negro y no podía caminar. De a poco con la familia lo fuimos acomodando. Hoy de la cabeza estoy muy bien y muy fuerte".

Esa fortaleza mental fue su motor diario, aunque no ocultó su frustración con el destino por afectar las partes de su cuerpo que fueron su herramienta de trabajo. Según sus propias palabras, "No es fácil sobrellevarlo con las limitaciones. Es difícil pero hay que estar fuerte de la cabeza y acostumbrarse a la nueva vida y al club que es un orgullo estar ahí. Estoy muy enojado porque nos puede tocar a cualquiera, pero yo viví toda la vida de los brazos, las manos y las piernas y lo primero que me ataca esta enfermedad son los brazos, las manos y las piernas. Mi cabeza es más fuerte que el enojo y estoy muy bien para levantarme todos los días a la mañana".

Ese enojo incluso afectó sus creencias personales, admitiendo que "Era creyente hasta este momento. No es fácil sostenerlo y estoy enojado porque me tocó esto. Cualquier otra cosa lo hubiera aceptado". A este duro proceso se le sumó un golpe devastador en enero de este año, cuando falleció su esposa Silvina Mazza tras 30 años de relación.

En aquel entonces, Fernando le dedicó un mensaje cargado de amor al escribir que "30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas, riendo, llorando, pero siempre juntos, hoy me toca despedirte solo por un rato, nos vemos pronto, que descanses en Paz, te amo".

Durante todo este tiempo, el respaldo de la institución xeneize y de Juan Román Riquelme fue fundamental para su continuidad laboral. Gayoso destacó que el dirigente "Se portó excelente conmigo. Siempre estuvo cerca, me dio la posibilidad de renovar ahora. Cuando necesité algo, estuvieron a disposición. Me da vergüenza tocar siempre la misma puerta pero sé que si la toco, van a responder".

También se mostró conmovido por el afecto general de los fanáticos, asegurando que "No tengo palabras para agradecerle a la gente que me ayuda, llaman para ayudar. Soy un agradecido eterno al fútbol. El hincha de Boca es espectacular y el hincha general del fútbol también ha dado una respuesta enorme".