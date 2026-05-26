Una mujer terminó herida tras chocar con su auto y terminar en la vereda

El amanecer del martes se vio sacudido por un fuerte estruendo en la zona céntrica. Alrededor de las 6:20 h, dos autos protagonizaron un violento incidente en el cruce de Tucumán y General Paz. El impacto fue tan intenso que uno de los vehículos terminó su recorrido arriba de la vereda, mientras el otro quedó obstruyendo la circulación.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Cruze y un Chevrolet Corsa. El Cruze avanzaba por General Paz hacia el Este, mientras que el Corsa transitaba por Tucumán en dirección al Sur. En el primer rodado viajaba una joven que se dirigía a su lugar de trabajo al momento de producirse la colisión.

A raíz del fuerte golpe, la mujer que acompañaba al conductor del Corsa resultó herida y necesitó asistencia médica inmediata. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada a un centro asistencial para su revisión. Debido a que el Corsa quedó atravesado sobre General Paz, las autoridades debieron realizar un corte total de tránsito para permitir las tareas de peritaje y remoción de las unidades dañadas.