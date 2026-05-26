Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar minutos después de las 20hs del lunes en una de las intersecciones más transitadas del departamento Albardón, por Ruta Nacional 40 y calle Sarmiento. El siniestro involucró a dos camionetas de la marca Jeep, que por causas que aún se investigan colisionaron violentamente, provocando el vuelco de uno de los vehículos y generando una fuerte conmoción en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, ambos rodados circulaban por el cruce cuando se produjo el choque. La peor parte se la llevó una de las camionetas, conducida por una reconocida comerciante de la zona, cuyo vehículo perdió la estabilidad tras el impacto y terminó dando varios tumbos sobre la calzada, quedando completamente dañado y volcado.

El hecho generó alarma entre quienes transitaban por el lugar, no solo por la violencia del choque, sino también por la espectacularidad del vuelco. Sin embargo, y pese a las imágenes impactantes que dejó el siniestro, fuentes en el lugar confirmaron que no se registraron heridos de gravedad. Ambos conductores sufrieron golpes menores y cuadros de nerviosismo, pero se encuentran fuera de peligro.

En el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito. Personal del Servicio de Emergencias Médicas 107 asistió rápidamente a los involucrados, constatando tras las primeras revisiones que no presentaban lesiones que comprometieran sus vidas.

Por su parte, efectivos de la Comisaría 18° de la Policía de San Juan trabajaron en el ordenamiento del tránsito vehicular y llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer eventuales responsabilidades en el siniestro.