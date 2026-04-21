Martes 21 de Abril
Amenazaron de tiroteo en una escuela de Jáchal e intervino la policía

El martes 21 de abril una nueva amenaza escolar asustó a San Juan. Esta vez ocurrió en un establecimiento de Jáchal.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
EPET Nº 1 de Jáchal.

En medio de las constantes amenazas de tiroteo que se vienen difundiendo por todo San Juan, como a su vez a nivel país, apareció un nuevo mensaje de esta índole, en esta ocasión en la EPET Nº1 de Jáchal.

"Tiroteo 21/04. No falten", se pudo leer en una pizarra del establecimiento educativo. Ante esto, la policía local actuó rápidamente para evitar cualquier tipo de delito. Por lo que constataron, no pasó nada más allá del escrito intimidatorio.

En tan solo unas semanas las escuelas de San Juan estuvieron en alerta por las amenazas de tiroteo. Con el caso de Jáchal, son cinco acumulados en tan solo 10 días, activando protocolos y charlas de concientización para los alumnos.

Amenaza de tiroteo en el pizarrón de la EPET Nº 1 de Jáchal.

