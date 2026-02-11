El brillo del Super Bowl volvió a quedar en segundo plano. Esta vez, no por el resultado deportivo, sino por la tormenta política que se desató tras el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

Congresistas republicanos solicitaron formalmente a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se apliquen multas y sanciones administrativas contra el artista puertorriqueño, la NFL y la cadena NBC, al considerar que el espectáculo incluyó lenguaje obsceno y contenido inapropiado para la televisión abierta.

Publicidad

El representante por Florida, Randy Fine, fue uno de los más duros. Calificó el show como “ilegal” y pidió investigar “toda la desagradable suciedad pornográfica del espectáculo”. A través de sus redes sociales confirmó que enviaron una carta al titular de la FCC, Brendan Carr, para exigir acciones concretas, entre ellas la revisión de licencias de transmisión. “Estamos pidiendo multas y sanciones contra la NFL, NBC y Bad Bunny. Enciérrenlos”, escribió.

En la misma línea se expresó el congresista Andy Ogles, de Tennessee, quien solicitó al Comité de Energía y Comercio del Congreso abrir una investigación por “facilitar una transmisión indecente”. Según manifestó, “los niños fueron forzados a presenciar actos sexuales explícitos y conductas provocativas”.

Publicidad

A los cuestionamientos se sumó Mark Alford, representante por Misuri, quien aseguró que los republicanos “ya están investigando” la actuación. Incluso comparó el episodio con el recordado incidente del Super Bowl 2004, cuando quedó expuesto el pecho de Janet Jackson, un hecho que marcó un antes y un después en las regulaciones televisivas en Estados Unidos.

“No hablo español con fluidez, pero si estas traducciones son correctas y se dijeron en televisión nacional, hay muchas preguntas que deben responder las entidades que transmitieron el espectáculo”, sostuvo Alford en una entrevista con el canal conservador Real America’s Voice.

Publicidad

Las críticas también fueron respaldadas por el presidente Donald Trump, quien calificó la presentación como “una afrenta a la grandeza” del país y “uno de los peores shows de la historia”.

Mientras tanto, desde la NFL y la cadena NBC no hubo pronunciamientos oficiales inmediatos. El debate vuelve a instalar una discusión que cada año reaparece con el espectáculo más visto del planeta: los límites entre el arte, el entretenimiento masivo y las regulaciones de la televisión abierta.