Un menor de 16 años intentó robar un celular y fue reducido a golpes por vecinos

Un violento episodio se registró al mediodía de este martes en el departamento Pocito, cuando un adolescente de 16 años intentó arrebatarle el teléfono celular a una mujer y fue interceptado por varios transeúntes, quienes lo golpearon en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre avenida Joaquín Uñac, en la zona donde se construye una nueva estación de servicio. Según informaron fuentes policiales, el joven abordó a su víctima con la intención de sustraerle el dispositivo móvil, pero no logró concretar el robo debido a que la mujer solicitó auxilio de manera inmediata.

Al intentar huir, el menor se encontró con la reacción de varias personas que circulaban por el lugar, entre ellos trabajadores de la obra cercana. Uno de los presentes cruzó una motocicleta para obstaculizar su fuga, lo que provocó que el adolescente cayera al suelo. En ese contexto, fue atacado a golpes por un grupo de personas.

La intervención de un llamado a la Policía permitió que efectivos que patrullaban preventivamente en la zona arribaran rápidamente al lugar y evitaran que las agresiones continuaran. Pese a ello, el joven ya presentaba diversas lesiones, principalmente en el rostro, con especial afectación en la zona nasal, donde no se descartaba una posible fractura.

Tras ser asistido, el menor fue trasladado por personal policial al Centro de Admisión y Derivación (CAD), ubicado en el departamento Santa Lucía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia de Menores.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la situación del adolescente y evaluar el accionar de los transeúntes que intervinieron en el hecho.