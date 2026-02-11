Alerta amarilla del SMN por vientos intensos del sur en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la provincia de San Juan debido a la intensificación del viento sur, que afectará con mayor rigor durante la jornada de este miércoles 11 de febrero y se extenderá, con menor intensidad, hacia el jueves 12.

Según el pronóstico oficial, el miércoles estará marcado por condiciones ventosas desde la mañana. Se esperan vientos sostenidos de entre 32 y 41 km/h con ráfagas que podrán alcanzar los 60 a 69 km/h durante el período matutino. Por la tarde, la intensidad disminuirá parcialmente, aunque las ráfagas continuarán siendo significativas, con picos de entre 42 y 50 km/h. Por la noche, el viento cederá gradualmente y el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas en descenso.

Las temperaturas para esta jornada oscilarán entre una mínima de 23°C por la mañana y una máxima de 30°C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un rango del 0 al 10% solo durante la mañana.

Para el jueves 12, el SMN prevé una mejora progresiva. La madrugada se presentará ligeramente nublada, con una temperatura de 17°C. Durante la mañana, el viento volverá a intensificarse, ubicándose en la categoría de "ventoso", con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, el viento disminuirá a moderado (13 a 22 km/h), aunque las ráfagas se mantendrán en el mismo rango. La noche se presentará despejada y más calma.

Las máximas del jueves alcanzarán los 30°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 17°C en la madrugada. No se prevén precipitaciones en toda la jornada.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante la alerta amarilla por vientos intensos. Se aconseja evitar la manipulación de objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento, no realizar actividades al aire libre en zonas expuestas y asegurar adecuadamente techos, toldos y estructuras livianas. Asimismo, se solicita circular con precaución, especialmente en rutas y caminos rurales, ante la posible reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

El organismo mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y actualizará el pronóstico ante cualquier cambio significativo en las próximas horas.