Al menos diez personas murieron en un tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica, según informaron medios locales y autoridades policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, seis víctimas fueron encontradas sin vida dentro de una escuela secundaria. Otra persona falleció mientras era trasladada a un hospital. Además, dos heridos graves fueron evacuados en helicóptero desde el establecimiento educativo.

El supuesto autor del ataque también fue hallado muerto en el interior de la institución. Las autoridades indicaron que presentaba una “lesión autoinfligida”. En paralelo, otras dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda que estaría vinculada con el hecho.

En el momento del ataque, alrededor de 100 estudiantes y miembros del personal se encontraban en la escuela y fueron evacuados de manera segura. Unas 25 personas recibieron atención médica por lesiones que no ponían en riesgo su vida.

El superintendente jefe del Distrito Norte aseguró que la Policía investigará “todas las circunstancias que rodearon este incidente” y destacó la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad.

Por su parte, el distrito escolar confirmó que las escuelas secundarias y primarias de Tumbler Ridge permanecerán cerradas durante el resto de la semana.

Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuántas de las víctimas eran menores o adultos, ni revelaron la identidad del presunto tirador o si tenía vínculo directo con el establecimiento educativo.