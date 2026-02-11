El Gobierno informa el estado del Paso Agua Negra para este miércoles 11 de febrero

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para la jornada del miércoles 11 de febrero de 2026.

Según el comunicado oficial, el cruce fronterizo hacia Chile permanece habilitado para la circulación vehicular en su horario habitual, de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de seguridad vial durante el trayecto, en particular circular con las luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, dadas las características del camino de montaña y las condiciones climáticas variables en la alta cordillera.

Canales oficiales de información y contacto

Para quienes planean realizar el cruce o requieren conocer el estado del paso en tiempo real, el gobierno provincial pone a disposición el sitio web oficial https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/, donde se actualiza permanentemente la información sobre habilitaciones, cierres preventivos, condiciones meteorológicas y requisitos migratorios.

Asimismo, se encuentra disponible un detallado listado de contactos de utilidad para asistencia, consultas y emergencias:

