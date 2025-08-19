El Centro de Día Andares se prepara para una nueva edición de And-Arte, la feria inclusiva más grande de San Juan, que se ha consolidado como un espacio de visibilidad y desarrollo para jóvenes adultos con discapacidad. Este evento, reconocido por el Concejo Deliberante de la Capital como de interés, celebra el talento y la autonomía de las personas con discapacidad, posicionándolas como protagonistas.

Andares trabaja día a día con jóvenes y adultos con discapacidad, ofreciendo un entorno de contención y aprendizaje a través de talleres ocupacionales. La feria And-Arte nació hace seis años con el objetivo de mostrar el trabajo de estos jóvenes, transformándose en un punto de encuentro donde ellos participan junto a emprendedores de diversos rubros.

La meta de la feria es promover la inclusión, la participación ciudadana y el desarrollo económico, brindando un espacio accesible y colaborativo para toda la comunidad. Además de visibilizar las capacidades de los participantes, And-Arte busca incorporar nuevos emprendedores y fortalecer la comercialización de productos.

Este año, la feria se realizará en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita el domingo 24 de agosto, de 15 a 20 horas. La edición contará con la participación de numerosos emprendedores y el espíritu inclusivo que caracteriza al evento.

Para más información e inscripciones para participar con tu emprendimiento, los interesados deben comunicarse a los números 2645011492 o 2645728628.

And-Arte es un espacio de encuentro y convivencia donde se celebra la diversidad como un valor fundamental, un reflejo del compromiso de la comunidad sanjuanina con la inclusión y las oportunidades para todos