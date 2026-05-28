Con el envío de cuatro iniciativas en simultáneo, el Gobierno nacional puso en marcha una agenda legislativa amplia que combina desregulación, nuevos marcos regulatorios y políticas públicas de alcance transversal. El paquete incluye la creación de un régimen general para transparentar la gestión de intereses -conocido como lobby-, un esquema reforzado de incentivos para inversiones tecnológicas y productivas de gran escala, una ley integral para prevenir la ludopatía y regular el juego online, y la derogación de la norma de etiquetado frontal de alimentos.

Se trata de proyectos con lógicas distintas, aunque atravesados por una misma orientación: redefinir el rol del Estado en la regulación económica, la salud pública y el vínculo entre lo público y lo privado.

Derogación del etiquetado frontal

El Gobierno busca eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró los octógonos negros en alimentos y bebidas. Según el Ejecutivo, la norma presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que afectaron su eficacia.

La iniciativa sostiene que el sistema simplifica excesivamente la información nutricional y puede generar interpretaciones erróneas en consumidores. También cuestiona que el esquema no contemple adecuadamente porciones, densidad nutricional o diferencias entre alimentos.

Además, el proyecto advierte que las restricciones publicitarias y los costos de adaptación impactaron especialmente en pymes y generaron superposición con normas ya existentes del Mercosur y del Código Alimentario.

Proyecto contra la ludopatía y apuestas online

Otra de las iniciativas apunta a crear un marco integral para prevenir y tratar la ludopatía, con foco en el crecimiento de las apuestas online entre menores.

El proyecto prohíbe el acceso de menores a plataformas de juego y obliga a implementar mecanismos de verificación de edad. También prevé medidas contra sitios ilegales, como bloqueo de dominios y restricciones de medios de pago.

La propuesta establece penas de prisión para operadores clandestinos y sanciones para quienes faciliten su funcionamiento mediante publicidad, tecnología o servicios financieros.

Además, se restringe la publicidad de apuestas online y se impulsa una estrategia coordinada entre Sedronar, Salud, ENACOM, Banco Central y provincias para prevención, asistencia y control.

El “Súper RIGI”

El Ejecutivo también presentó un nuevo régimen especial para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún poco desarrollados en Argentina.

El denominado “Súper RIGI” apunta a industrias vinculadas a inteligencia artificial, biotecnología e infraestructura digital, entre otras áreas estratégicas.

El esquema contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales para proyectos superiores a los USD 1.000 millones, además de estabilidad regulatoria por 30 años.

El proyecto también prevé reducción de Ganancias, libre disponibilidad progresiva de divisas y ventajas para importaciones y exportaciones.

Ley de Lobby

La cuarta iniciativa propone regular la “gestión de intereses”, es decir, la actividad de lobby ante funcionarios públicos y legisladores.

El proyecto crea un registro obligatorio y público para todas las personas o empresas que busquen influir en decisiones estatales. También obliga a funcionarios y asesores a informar reuniones, contactos y temas tratados.

La información deberá publicarse online y será accesible para cualquier ciudadano. Además, se prevén sanciones económicas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen clandestinamente.