Política > Agenda legislativa
El Gobierno activó una amplia agenda legislativa
POR REDACCIÓN
Con el envío de cuatro iniciativas en simultáneo, el Gobierno nacional puso en marcha una agenda legislativa amplia que combina desregulación, nuevos marcos regulatorios y políticas públicas de alcance transversal. El paquete incluye la creación de un régimen general para transparentar la gestión de intereses -conocido como lobby-, un esquema reforzado de incentivos para inversiones tecnológicas y productivas de gran escala, una ley integral para prevenir la ludopatía y regular el juego online, y la derogación de la norma de etiquetado frontal de alimentos.
Se trata de proyectos con lógicas distintas, aunque atravesados por una misma orientación: redefinir el rol del Estado en la regulación económica, la salud pública y el vínculo entre lo público y lo privado.
Derogación del etiquetado frontal
El Gobierno busca eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró los octógonos negros en alimentos y bebidas. Según el Ejecutivo, la norma presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que afectaron su eficacia.
La iniciativa sostiene que el sistema simplifica excesivamente la información nutricional y puede generar interpretaciones erróneas en consumidores. También cuestiona que el esquema no contemple adecuadamente porciones, densidad nutricional o diferencias entre alimentos.
Además, el proyecto advierte que las restricciones publicitarias y los costos de adaptación impactaron especialmente en pymes y generaron superposición con normas ya existentes del Mercosur y del Código Alimentario.
Proyecto contra la ludopatía y apuestas online
Otra de las iniciativas apunta a crear un marco integral para prevenir y tratar la ludopatía, con foco en el crecimiento de las apuestas online entre menores.
El proyecto prohíbe el acceso de menores a plataformas de juego y obliga a implementar mecanismos de verificación de edad. También prevé medidas contra sitios ilegales, como bloqueo de dominios y restricciones de medios de pago.
La propuesta establece penas de prisión para operadores clandestinos y sanciones para quienes faciliten su funcionamiento mediante publicidad, tecnología o servicios financieros.
Además, se restringe la publicidad de apuestas online y se impulsa una estrategia coordinada entre Sedronar, Salud, ENACOM, Banco Central y provincias para prevención, asistencia y control.
El “Súper RIGI”
El Ejecutivo también presentó un nuevo régimen especial para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún poco desarrollados en Argentina.
El denominado “Súper RIGI” apunta a industrias vinculadas a inteligencia artificial, biotecnología e infraestructura digital, entre otras áreas estratégicas.
El esquema contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales para proyectos superiores a los USD 1.000 millones, además de estabilidad regulatoria por 30 años.
El proyecto también prevé reducción de Ganancias, libre disponibilidad progresiva de divisas y ventajas para importaciones y exportaciones.
Ley de Lobby
La cuarta iniciativa propone regular la “gestión de intereses”, es decir, la actividad de lobby ante funcionarios públicos y legisladores.
El proyecto crea un registro obligatorio y público para todas las personas o empresas que busquen influir en decisiones estatales. También obliga a funcionarios y asesores a informar reuniones, contactos y temas tratados.
La información deberá publicarse online y será accesible para cualquier ciudadano. Además, se prevén sanciones económicas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen clandestinamente.