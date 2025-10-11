Efectivos de la Policía de San Juan detuvieron a dos jóvenes acusados de intentar robarle a un vecino bajo amenazas con una navaja, en un violento episodio ocurrido en la Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía.

Según fuentes policiales, el hecho se registró cuando el damnificado fue interceptado por los agresores, identificados como Matías Luciano Turcumán Ponce y Fabricio Martín Rodríguez. Los sospechosos lo amenazaron con una navaja para sustraerle el teléfono celular y, en medio del forcejeo, dañaron la mica trasera de su motocicleta.

Publicidad

Tras el pedido de ayuda de la víctima, personal de la Unidad Operativa Barrio Balcarce y del Destacamento Alto de Sierra montó un operativo en la zona y logró aprehender a los acusados en calle Balcarce, a la altura del 85 norte. En el procedimiento, los uniformados secuestraron la navaja utilizada en el intento de robo.

El caso quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, donde ambos detenidos enfrentarán cargos por tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca.