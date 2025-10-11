Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este sábado, cuando una motociclista fue embestida por una camioneta que se dio a la fuga. El siniestro ocurrió cerca de las 9 horas, en la intersección de calle República del Líbano y 25 de Mayo.

Según informaron desde la Comisaría 25ª, la motocicleta Motomel Blitz era conducida por Andrea Caballero, de 38 años, quien circulaba de oeste a este por República del Líbano.

Publicidad

El conductor de la camioneta se dio a la fuga tras el impacto. Foto: Gentileza

En ese momento, fue impactada violentamente por una camioneta Amarok V6 color azul, que transitaba a gran velocidad por calle 25 de Mayo de norte a sur. Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga hacia el norte, sin prestar asistencia.

Producto del impacto, la mujer sufrió lesiones de consideración y fue trasladada al Hospital Rawson, donde quedó internada en observación a la espera de los resultados del radiograma.

Publicidad

La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Victoria Martín, mientras que personal policial, bajo la intervención de la cabo Marianela Alanís, trabaja en la búsqueda del vehículo involucrado y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable