Este sábado, la Selección Argentina Sub 20 se medirá con México en un duelo decisivo por los cuartos de final del Mundial de la FIFA que se celebra en Chile. El encuentro está programado para comenzar a las 20 horas y tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Telefe, que transmite para Argentina y el resto de Latinoamérica, garantizando el acceso tanto por televisión como por internet.

Este enfrentamiento representa un paso crucial para ambas selecciones en la Copa del Mundo Sub 20, donde intentarán avanzar a las semifinales y continuar su camino hacia el título mundial.