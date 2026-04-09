Barby Franco mostró cómo es su Tesla Cybertruck tras el accidente que sufrió

Barby Franco protagonizó un incidente vial en la Ruta 3 a la altura de Cañuelas cuando una camioneta que circulaba a contramano provocó una frenada brusca y un choque en cadena. La modelo se trasladaba junto a su hija Sarah y su niñera en un Tesla Cybertruck de diseño angular fabricado en acero inoxidable.

Al ser consultada sobre si la pequeña se había asustado la influencer respondió que "Por suerte nunca se enteró del choque. Gracias a Dios no fue traumático para ella ni para su nany" ante sus seguidores. También se interesó por los jubilados que formaron parte de la colisión y comentó que "sí, hablé ayer. Están bárbaros por suerte y su perrito también" para llevar tranquilidad.

Sobre las cualidades del vehículo eléctrico que se carga con un enchufe como un celular ella explicó que "Es muy seguro. Tiene cámaras por todos lados, tanto internas como externas. Si ve algo raro el mismo auto llama al 911. Literal nos salvó la vida" destacando su seguridad. Además remarcó que "Es un auto muy seguro. Tiene cámaras por todos lados, tanto internas como externas" al describir el equipamiento.

Este automóvil futurista fue un regalo de Navidad del abogado Fernando Burlando quien también compró una versión a escala para que la niña ande por el patio. El rodado había sido noticia en diciembre cuando un niño llamado Amadeo pidió conocerlo a través de un mensaje de su madre Sol Magnarelli que se viralizó y terminó con Barby buscándolo para pasear.