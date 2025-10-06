Barcelona le gana a Sporting Lisboa por 2-1 en el Cantoni

Este domingo, el estadio Aldo Cantoni fue escenario de la final del Mundial de Clubes de Patín, donde Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal protagonizan un empate 1-1 frente a un estadio repleto. El torneo internacional, organizado por el Gobierno de San Juan, la Agencia San Juan Deportes y World Skate, contó además con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

El Sporting Lisboa llegó a la final tras superar en semifinales a su compatriota Barcelos por 3 a 1, con goles de Alessandro Verona, Roc Pujadas y Gonzalo Romero, mientras que Miguel Vieira descontó para el equipo derrotado. Por su parte, Barcelona mostró toda su jerarquía y aplastó en la otra semifinal a Centro Valenciano por 5 a 0, con tantos de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.

El encuentro final está marcado por la intensidad de ambos equipos y la pasión de los hinchas que llenaron el Cantoni, La igualdad 1-1 en el primer tiempo refleja la paridad entre los clubes europeos y promete un cierre emocionante para coronar al campeón mundial.