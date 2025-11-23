La Fiesta Nacional del Sol retoma su pulso este sábado con una grilla cargada de propuestas que se desplegarán en distintos sectores del predio. Miles de sanjuaninos y turistas se preparan para disfrutar de la tercera noche, cuyo plato fuerte será el show de tres artistas nacionales de primera línea: Soledad Pastorutti, Nicki Nicole y Emanero, quienes se presentarán en el Estadio del Bicentenario para cerrar la jornada con música de diversos estilos.

En paralelo, el Velódromo Vicente Chancay volverá a ofrecer el espectáculo central “San Juan, mi tierra querida”, una puesta que combina danza, teatro, música y proyecciones con la participación de más de 300 artistas locales. La función está programada para las 21 y promete repetir la convocatoria multitudinaria de las dos noches previas.

Además del escenario mayor y del show artístico, la Feria continúa siendo uno de los puntos más concurridos de la fiesta. Desde horas de la tarde, los visitantes podrán recorrer los stands gastronómicos, participar de actividades recreativas y disfrutar de propuestas musicales en los escenarios La Peña, Melódico y Energético, donde se presentarán artistas sanjuaninos.

Las entradas podrán adquirirse en las boleterías dispuestas en cada ingreso, desde las 18 hasta las 3 de la mañana. El valor para acceder a la Feria y al espectáculo del Velódromo es de $5.000, mientras que los recitales del Estadio del Bicentenario cuentan con un costo diferenciado según la ubicación elegida. En todos los casos, el ticket del estadio habilita también el acceso a la Feria y al Velódromo.

Los jubilados dispondrán de un descuento del 50% en sus entradas, presentando la documentación correspondiente. En tanto, las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita al predio mostrando la credencial oficial.