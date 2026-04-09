Barreal será sede de un retiro de escritura con referentes de la literatura

Del viernes 10 al martes 14 de abril, la Posada Paso de los Patos, en Barreal, será escenario de un retiro de escritura que propone una experiencia intensiva de conexión con la creatividad en plena cordillera sanjuanina. La actividad, que incluye cinco días y cuatro noches de inmersión, estará coordinada por el escritor Santiago Llach y la autora Luciana Mantero.

La propuesta es impulsada por Chasco, en conjunto con Pirqa Travel y Chasco Club, y está pensada para un grupo reducido de hasta 16 personas, lo que permite un acompañamiento cercano y personalizado.

El retiro se plantea como una instancia de búsqueda personal y exploración creativa. A lo largo de las jornadas se desarrollarán ejercicios de escritura, momentos de producción individual, lecturas compartidas y espacios de intercambio grupal. Además, se ofrecerán encuentros personalizados para trabajar bloqueos creativos o proyectos en curso. La propuesta incorpora también herramientas vinculadas a la meditación, en línea con el enfoque de trabajo de Mantero.

En paralelo a las actividades literarias, la experiencia incluye caminatas por el entorno natural de Barreal, una visita a una bodega local y una noche de observación astronómica, aprovechando la calidad del cielo sanjuanino. El programa contempla además todas las comidas durante la estadía y traslados desde la ciudad de Mendoza.

En cuanto a los costos, la organización informó que la participación tiene un valor de 1.490 dólares en habitación doble compartida y de 1.980 dólares en habitación individual. De manera opcional, se puede sumar el vuelo entre Buenos Aires y Mendoza, con un costo adicional estimado de 200 dólares.

Desde la organización destacan que estos retiros buscan generar un espacio de pausa y profundidad, donde la escritura funcione como herramienta de exploración personal en un entorno natural privilegiado. La combinación de actividades culturales, contacto con el paisaje y trabajo creativo apunta a ofrecer una experiencia integral para quienes deseen desarrollar o potenciar su vínculo con la escritura.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del formulario oficial difundido por los organizadores o escribir al correo .