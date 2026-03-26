La pelota vuelve a rodar en el futsal sanjuanino. Este jueves 26 de marzo se pone en marcha la quinta fecha del torneo masculino de futsal en su Categoría A, con una cartelera que promete emociones tanto en Reserva como en Primera División. Con partidos distribuidos en distintas canchas de la provincia, la jornada se extenderá hasta el domingo.

La acción comienza hoy mismo con dos duelos atractivos desde las 21:002. El Barrio CGT recibirá en su casa a Escobar, mientras que en la cancha de Laprida, el equipo de Barrio de Pie se medirá ante Huarpes en un choque que siempre genera expectativas en el ambiente salonista.

La actividad se intensificará con cinco partidos en simultáneo este viernes, todos programados a partir de las 22. En Cesap, Minero se verá las caras ante La Gloria, Defensores de Argentinos recibirá al "Víbora", Sportivo Desamparados, en San Pedro. Además, Hualilán será local de Las Águilas, Villa Porres del SEC en Barrio Pampa y Alianza recibirá a Mercedario en Santa Lucía.

Para bajar el telón de esta quinta jornada, la acción se trasladará al cancha de Krause el domingo 29 de marzo. A partir de las 21, Krause recibirá a Unión en el último cruce de la fecha.

Como es habitual en el futsal local, los horarios corresponden a los partidos de Primera División, jugándose previamente los encuentros de la categoría Reserva en cada uno de los escenarios mencionados.