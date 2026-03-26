Franco Colapinto no solo acelera en las pistas más exigentes del mundo, sino que también alimenta el motor de la ilusión de miles de argentinos. En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto de Alpine se refirió a la posibilidad latente de realizar una exhibición en Buenos Aires, un anhelo que hace tiempo sobrevuela el ambiente de la máxima categoría.

En la conferencia oficial de la Fórmula 1 en Suzuka, el pilarense se mostró entusiasmado tras su gran actuación en China, donde logró sumar su primer punto. Al ser consultado sobre la chance de ver un monoplaza en suelo argentino a fines de abril, el joven piloto fue sincero sobre sus sentimientos.

Un regalo para la hinchada más apasionada

"Sería genial. Es algo que siempre he querido hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans que me apoyan desde la F3", expresó Colapinto. Además, recordó que han pasado 25 años desde que un compatriota corrió en la F1, lo que aumenta la expectativa por cualquier evento en el país.

Pese a las ganas, Franco fue cauto sobre los plazos: "No creo que haya nada confirmado ni cerca de serlo, pero es un sueño que he tenido desde que entré en la F1". El piloto destacó el enorme esfuerzo que implicaría para el equipo y los patrocinadores, aunque dejó la puerta abierta: "Es solo un sueño en mi mente, me gustaría mucho que se hiciera realidad".

El presente deportivo y el desafío de Japón

En lo estrictamente profesional, el balance tras el GP de China dejó sensaciones muy positivas en el box de Alpine. El argentino valoró el salto de rendimiento del auto en comparación con la temporada pasada: "Este año se ve mucho mejor y el coche dio pasos, está mucho más cerca de los otros equipos".

Ahora, el desafío se traslada a Japón, un circuito que Colapinto define como una incógnita por su alta velocidad y energía. "Es una pista nueva para todos. Nadie sabe realmente cómo va a ser y tenemos que esperar", concluyó el piloto, quien buscará seguir afianzándose en la zona de puntos mientras el público argentino tacha los días para volver a verlo, quizás, en Buenos Aires.