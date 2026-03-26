El duro mensaje de Emilia Mernes tras las acusaciones en su contra: "Hacen daño"

Luego de una semana cargada de rumores que la posicionan en un conflicto con sus colegas Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes reapareció en sus redes sociales para confrontar las versiones circulantes.

A través de una historia en Instagram, la cantante se mostró tajante frente a la desinformación: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".

Este descargo surge tras varios días de ausencia pública, durante los cuales crecieron diversas teorías y comentarios cruzados en programas de espectáculos y plataformas digitales.

La artista detalló los motivos detrás de su postura inicial y denunció el impacto de los ataques recibidos. Al respecto, manifestó que "intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento".

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión sobre el trato hacia el género femenino en la industria, asegurando que "ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".

En relación con los supuestos enfrentamientos con Stoessel y Becerra, la joven entrerriana aclaró que cualquier posible roce pertenece al ámbito privado y ya fue gestionado. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", lanzó para desmentir lo dicho en los últimos días. Pese a esto, se mostró conciliadora y afirmó que "desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Finalmente, Mernes compartió el profundo malestar que esta "cancelación" masiva y la violencia digital le han provocado tanto a ella como a sus seres queridos. Con un tono visiblemente afectado, solicitó: "Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano".

En la misma línea, realizó un pedido desesperado con las frases "por favor, les quiero pedir que paren" y "por favor, basta", concluyendo que "estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".