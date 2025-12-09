Barrios sin ladrillo del IPV: afirman que es un sistema sismoresistente

En un contexto donde la agilidad, la eficiencia y la adaptación climática se vuelven prioritarias, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan ha decidido adoptar de manera oficial y progresiva el sistema de construcción en seco, una metodología industrializada que marca un quiebre con los métodos tradicionales de ladrillo y hormigón predominantes en la provincia.

Ariel Villavicencio, secretario de Obras Públicas, explicó en detalle esta decisión estratégica: “Sí, la verdad que es otro sistema más industrializado. Es un sistema que en San Juan poco está instalado, ya que somos un poco más tradicionalistas, el ladrillo, el hormigón. Pero es un sistema que anda perfecto desde el punto de vista de todo lo que es por el tema del clima”.

Más rapidez, misma seguridad

El foco de la innovación reside, según las autoridades, en la significativa reducción de los plazos de obra. “Prácticamente esa es la ventaja”, afirmó Villavicencio, destacando la esencia del sistema: “la ventaja está más que nada en lo que llamamos la obra seca, porque estas son obras sin humedad, como es la construcción tradicional, que se llama obra húmeda. En este caso son obras secas [que] siempre tienen esa particularidad de la rapidez de ejecución”.

Esta celeridad responde directamente a una demanda de gestión: “Eso consideramos que es importante cuando uno tiene esta necesidad de poder ejecutar obras y poder terminarlas y entregarlas para que todos lo puedan disfrutar”.

Respecto al temor sobre la solidez y seguridad, el Secretario fue categórico: “Para que la gente no tenga duda: esto es sismo resistente y demás. Exactamente. Son sistemas industrializados aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, están monitoreados no solamente por el IPV, sino también supervisados. Así que quedarse tranquilos, que son casas perfectamente aprobadas y que están dentro de la normativa vigente”.

Un ahorro de tiempo cuantificable

Al ser consultado sobre el porcentaje de reducción en los tiempos de construcción, Villavicencio confirmó una optimización sustancial: “Sí, estamos hablando de una celeridad de un 50%, son sistemas de ejecución extremadamente rápidos con respecto a un sistema tradicional”.

Un cambio de paradigma en marcha

Si bien el sistema es novedoso para la idiosincrasia constructiva sanjuanina, el IPV ya tiene un barrio en ejecución utilizando esta metodología. La visión es clara: “el IPV ha tomado la decisión de continuar con esta metodología, y la idea es seguir instalándolo, porque creemos que es un sistema constructivo ágil, muy eficiente y que creemos que va a tener buenos resultados”.

La construcción en seco se presenta así no como un experimento, sino como una política de estado habitacional basada en la industrialización, que promete acortar plazos, mantener los más altos estándares de seguridad y adaptarse eficazmente a las necesidades climáticas de la provincia, sin por ello resignar calidad ni durabilidad.