En un partido cargado de goles y momentos decisivos, Bayern Munich venció 4-3 a Real Madrid en el Allianz Arena y avanzó a las semifinales de la UEFA Champions League.

El encuentro comenzó con una acción inesperada. Antes del primer minuto, el equipo español se puso en ventaja tras un error del arquero Manuel Neuer, que fue aprovechado por Arda Güler para marcar el 1-0 con el arco libre.

La reacción del conjunto alemán fue inmediata. A los pocos minutos, igualó el marcador con un cabezazo de Aleksandar Pavlovic tras un tiro de esquina. Desde ese momento, el partido se volvió abierto, con llegadas constantes de ambos lados.

Güler volvió a marcar para el conjunto visitante con un tiro libre, mientras que Harry Kane estableció el empate nuevamente para Bayern. Luego, el Real Madrid volvió a ponerse en ventaja a través de Kylian Mbappé, tras una jugada iniciada por Vinícius Júnior.

En el segundo tiempo, el ritmo se mantuvo alto, aunque con menor efectividad en las áreas. El empate llegó en el tramo final, cuando Bayern aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Eduardo Camavinga.

A los 89 minutos, el conjunto alemán igualó el marcador con un gol de Díaz, luego de una jugada colectiva. Con el partido 3-3, el resultado global favorecía al equipo local.

En el cierre, con el Real Madrid volcado en ataque, Bayern encontró espacios y selló el 4-3 definitivo con una definición de Michael Olise tras un contraataque.

Con este resultado, el equipo alemán avanzó a las semifinales en una serie que se resolvió con un partido de alto ritmo, múltiples goles y un desenlace en los minutos finales.