La organización social Barrios de Pie montará un comedor comunitario este jueves frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo.

Se trata de la propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito, la misma que es investigada en la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario de la administración libertaria. La olla popular se colocará a partir de las 11 en la calle Miró al 500.

“El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa ‘Volver al Trabajo’, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000”, se quejó Barrios de Pie.

En un mensaje, la agrupación sostuvo que “las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban”.

“Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, indicó el espacio.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, expresó: “Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”.

“Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”, agregó Morales.

Capital Humano: Entre mitos y vouchers

El actual programa “Volver al Trabajo” surge del viejo “Potenciar Trabajo”, que se dividió por decisión del gobierno de Milei entre “Volver al Trabajo” (donde quedó la mayoría, entre 900.000 y un millón de personas) y el Programa de Acompañamiento Social (que, por el mismo monto, llega a un poco más de 200.000 personas). Ambos fueron congelados durante el gobierno actual para impulsar su liquidación.

“El programa beneficia a un millón de personas” dijo Eduardo “Chiquito” Belliboni, del Polo Obrero y la Unidad Piquetera. “Otorga una asignación de 78 mil pesos que está congelada desde el inicio de este gobierno. Milei incumplió con esto una promesa de campaña, ya que dijo que no iba a tocar los planes sociales. Ahora, directamente los da de baja. Este millón de personas está distribuido en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy”, contó el dirigente.

Belliboni aclaró que “Son trabajadores que realizan ollas para 100, 200 o 300 personas cotidianamente, que trabajan en las bibliotecas populares que funcionan en los barrios, los merenderos y los apoyos escolares. Los planeros son los Adorni (en alusión al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni) y los empresarios que reciben subsidios que ellos mismos denuncian. Los programas sociales han sido un instrumento de todos los gobiernos ante el fracaso de la creación de trabajo. Los compañeros que realizan una tarea por el plan no son vagos, como suele decir el gobierno: tienen una actividad social muy importante en el barrio que implica una red de trabajo social y un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado en los barrios más pobres de la Argentina”.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano menciona la finalización del programa y el último pago. Y termina con la siguiente frase: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.

