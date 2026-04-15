Una serie de allanamientos realizados este miércoles en distintos puntos permitió avanzar en la investigación de un robo ocurrido el pasado 12 de abril en un complejo de departamentos ubicado en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Juan J. Bustos. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Comisaría 9ª, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Hubo gran cantidad de secuestro, entre ellos los objetos denunciados como robados y una gran cantidad de marihuana.

Según la investigación, del lugar sustrajeron una bicicleta rodado 29, un televisor, un teléfono celular marca Samsung y otros efectos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de un domicilio cercano, lo que permitió orientar las tareas investigativas.

A partir de las pruebas reunidas, los efectivos identificaron como presuntos autores a dos hombres de apellidos Paredes y Campos, ambos oriundos del departamento y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas. De acuerdo a los datos recolectados, los sospechosos intercambiaban los elementos robados en domicilios donde había plantaciones de marihuana.

Los objetos recuperados quedaron en depósito judicial.

Con orden judicial y la presencia del ayudante fiscal Dr. Juan Manuel García Castrillón, siguiendo directivas de la fiscal coordinadora Dra. Claudia Alejandra Salica, se concretaron cuatro allanamientos en simultáneo.

El primero se realizó en calle Rioja y Pellegrini, en Villa Santa Isabel, donde el resultado fue positivo. En ese lugar detuvieron a uno de los presuntos autores, de apellido Paredes, quien entorpeció el procedimiento y quedó demorado en sede policial. Además, secuestraron prendas de vestir utilizadas al momento del ilícito, otros efectos vinculados a la causa y una bicicleta rodado 29 de dudosa procedencia.

El segundo operativo tuvo lugar en calle Rioja y Caseros, en Villa Las Rosas. Allí no hubo aprehendidos, aunque los uniformados incautaron diversos elementos de dudosa procedencia, los cuales fueron trasladados a la dependencia policial para su posterior reconocimiento por parte de posibles damnificados.

En tanto, el tercer allanamiento se llevó a cabo en el barrio San Juan III, donde no hallaron objetos vinculados directamente al robo investigado. Sin embargo, en el fondo de la vivienda encontraron 11 plantas de marihuana de aproximadamente dos metros en estado de floración, nueve plantines en un vivero precario y cogollos en proceso de secado.

Por último, en el barrio Huarpes, los efectivos detectaron nueve plantines de alrededor de un metro, tres plantas de marihuana de dos metros en floración y cerca de 60 cogollos en secado.

En estos dos últimos domicilios intervino personal de Drogas Ilegales, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes en materia de estupefacientes. Asimismo, se puso en conocimiento del procedimiento a la Dra. Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, ante reiteradas quejas de vecinos por olores provenientes de los inmuebles, quienes no radicaron denuncias formales por temor a represalias.

Los operativos permitieron no solo avanzar en el esclarecimiento del robo, sino también detectar posibles infracciones a la Ley de Estupefacientes. La investigación continuó bajo la órbita judicial con nuevas medidas en curso.