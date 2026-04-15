Desde Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante inversores internacionales cómo el Gobierno planea afrontar los vencimientos de deuda previstos para julio.

La presentación se realizó en un encuentro organizado por JPMorgan, donde participaron fondos de inversión de Wall Street. Allí, el funcionario explicó que Argentina no acudirá a los mercados internacionales en el corto plazo, sino que utilizará alternativas de financiamiento más económicas.

“Tenemos una ruta detallada para todos los próximos pagos. Estamos explorando diferentes opciones mucho más baratas que las del mercado”, afirmó Caputo durante su exposición.

El ministro indicó que el Gobierno ya puso en marcha un programa de deuda local en dólares y que también analiza otras fuentes de financiamiento. En esa línea, sostuvo que recurrir a los mercados internacionales en este contexto implicaría tasas más altas.

Además, confirmó que se evalúa la venta de activos como parte de la estrategia para cubrir obligaciones. Según detalló, el objetivo es evitar nuevas emisiones de deuda externa al menos durante el próximo año y medio.

La exposición se dio en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde el equipo económico también confirmó el avance del acuerdo vigente. Caputo destacó que se alcanzó la segunda revisión del programa y remarcó el respaldo del organismo.

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, presentó un panorama general del programa económico. Señaló que las tasas de interés mostraron una baja tanto en el corto como en el largo plazo, y que el Banco Central logró acumular reservas por encima de lo previsto.

También indicó que el plan económico apunta a consolidar un escenario de estabilidad, con crecimiento y menor inflación. Según explicó, el Gobierno proyecta un segundo semestre con mejores indicadores y mayor confianza en el mercado.

En este contexto, el equipo económico busca garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda mediante financiamiento alternativo y recursos propios, en línea con la estrategia oficial de reducir costos y sostener el equilibrio fiscal.