Bloques de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, tomaron la iniciativa de trabajar un tema preocupante para millones de familias argentinas. La morosidad de las deudas domésticas. Este miércoles, en una ronda informativa dentro de la reunión de la comisión de Defensa al Consumidor, se desarrolló un debate sobre el crecimiento del endeudamiento que recae en las familias argentinas. Los datos relevados son alarmantes, 4, 8 millones se endeudan para sobrevivir.

Según un informe presentado por el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) en la actualidad hay 4,8 millones de personas con mora superior a los 3 meses, lo que representa un registro de un crecimiento del 45% en dos años (1,5 millones con respecto a febrero de 2024).

En tanto, la tasa de desocupación registró un crecimiento de 1,1 y 1,8 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2024 (IV-24) y al cuarto trimestre de 2023 (IV-23), respectivamente. Finalmente, la mediana del ingreso per cápita se ubica en $450.000 (no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total para un adulto equivalente).

Desde el oficialismo, el diputado libertario Marcos Patiño dijo que “se está haciendo una mezcolanza de muchos temas que no tienen que ver con la cuestión técnica de la comisión”. Entiendo que acá todos quieran hacer política. Tenemos que afinar el lápiz no para dar una solución para dentro de tres meses, sino que para mejorar la vida de las personas”, agregó.

Asimismo, observó que “existe también una regulación distinta según quién presta. La mayor parte de la gente se endeuda con las FinTech, que son estas empresas que trabajan a través de las aplicaciones. Operan como un banco, pero sin las reglas de un banco. Son de fácil acceso, pero con menor información para aquel que toma deuda sobre las tasas, que además en general son muchos más altas que las de otros mecanismos de deuda”.

La última palabra estuvo a cargo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien pidió “ponerle humanidad y territorialidad” al tratamiento del tema. “Los datos son importantes, pero hay que salir del Excel”, indicó. Martínez recordó que algunos legisladores aprobaron “sin chistar la ley de inocencia fiscal y les perdonaron las deudas a todos”.

En ese camino, advirtió que la oposición va a insistir con tratar el tema en el recinto, pidiendo emplazamientos para que el oficialismo abra otras comisiones, ya que “la mayoría de los proyectos tienen varios giros”.

Muchos expositores coincidieron que hay una intención por parte del gobierno de hacer creer que la situación de morosidad es un fracaso individual cuando en realidad advirtieron es producto de un modelo de gobierno que todos los días arroja a argentinos a tomar deudas y tener pluriempleo. “Las familias afectadas están tan endeudadas como el país”, afirmaron.

El encuentro continuará la semana que viene con más expositores. La comisión que lidera Hugo Yasky tiene 18 iniciativas en estudios que buscan plantear diferentes alternativas de pagos que permitan a las familias regularizar la situación de morosidad, que ya es récord en Argentina.

En esa línea hay proyectos que plantean mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas vinculadas al consumo que fueron originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales.