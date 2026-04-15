Con el objetivo de avanzar en una obra clave para su funcionamiento, la organización FundaME puso en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos en San Juan: su tradicional Mate Bingo Solidario. La iniciativa será el 9 de mayo y busca financiar la construcción de consultorios externos en su sede de Santa Lucía, un espacio que permitirá ampliar la atención a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia.

“Nos llena de orgullo que ya hemos dado comienzo a la construcción de nuestros futuros consultorios externos, pero debemos seguir recaudando fondos”, explicó Nicolás Lupari, coordinador de voluntarios de la fundación a DIARIO HUARPE.

En ese sentido, detalló que el proyecto de los nuevos consultorios, que estarán ubicados en la misma sede institucional (avenida Sarmiento 1437 Este, en Santa Lucía), apunta a sumar nuevas áreas de atención: “Este espacio estará destinado a profesionales de la salud, como nutricionistas, psicólogos y kinesiólogos, que podrán desarrollar su labor y acompañar de manera integral a los niños”.

La obra de los consultorios externos permitirá sumar nuevas áreas de salud.

El evento se realizará a las 16 horas y será en el Club Banco Hispano, ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento 109 sur, en Capital. Las entradas ya están a la venta en la sede de FundaME y tienen un valor de $10.000, lo que incluye merienda y cartón de juego.

Además del aporte de los vecinos, Lupari contó que FundaME también convocó al sector privado a sumarse a la iniciativa. “Apelamos a la colaboración del sector comercial de nuestra comunidad. Queremos invitar a comercios y empresas a sumarse con premios y regalos que nos ayuden a hacerlo posible”, señaló.

En esa línea, los voluntarios comenzaron a recorrer distintos puntos de la provincia para gestionar colaboraciones. “Todos nuestros voluntarios ya están recorriendo la ciudad, acercándose a cada comercio con el compromiso y la esperanza de seguir construyendo juntos”, agregó.

La construcción de los consultorios externos forma parte de un proyecto que busca fortalecer el abordaje integral que realiza la fundación. “Cada aporte, por pequeño que parezca, hace una gran diferencia”, destacó el coordinador.