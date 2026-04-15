Un conductor de 26 años fue aprehendido en el departamento Ullum luego de un operativo de control vehicular en el que personal policial halló envoltorios con una sustancia sospechosa en el interior de su automóvil. El procedimiento se desarrolló en la intersección de Ruta Provincial N° 60 y calle Graffigna, en el marco de tareas preventivas.

El auto en el que se movilizaba el detenido quedó radiado de circulación.

El hecho ocurrió cuando efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa de color bordó, conducido por un hombre de apellido Salinas. Al momento de solicitarle la documentación reglamentaria, el conductor manifestó que únicamente contaba con la Cédula de Identificación del Vehículo, por lo que los uniformados le indicaron que el rodado quedaba radiado de circulación.

Según fuentes policiales, tras conocer la medida, el conductor reaccionó de manera ofuscada y adoptó una actitud hostil hacia el personal interviniente. En ese contexto, los efectivos le solicitaron que descendiera del vehículo para continuar con el procedimiento.

Fue entonces cuando los policías observaron en la puerta izquierda del automóvil varios envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco. Ante la consulta sobre estos elementos, el sujeto mantuvo su comportamiento agresivo, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Durante el procedimiento, el personal secuestró un total de 12 envoltorios con la sustancia mencionada, cuya composición será determinada mediante las pericias correspondientes. Posteriormente, el operativo fue trasladado a la sede de la Comisaría 15ª, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

En el caso intervino personal especializado de Drogas Ilegales, que quedó a cargo de realizar los análisis necesarios para establecer la naturaleza de la sustancia secuestrada. La investigación avanzó bajo las directivas judiciales correspondientes, en el marco de la normativa vigente en materia de estupefacientes.