Se viene un evento solidario destinado a los más pequeños. Se trata de la 3° edición de la Caravana de Reyes Moteros que se realizará el próximo domingo 25 de enero en Rawson, organizada por la agrupación Bikers San Juan M.A., con el objetivo de llevar alegría y regalos a los niños y niñas de la zona. El recorrido comenzará a las 19:30 horas en inmediaciones de la Escuela Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu y finalizará en la plaza de Villa Krause, donde habrá shows musicales, sorteos y actividades para toda la familia.

Los motqueros preparan bolsitas de golosinas y algunos juguetes para salir en caravana con sus motos. (Foto gentileza)

Alejandro Macaris, uno de los fundadores y organizadores del evento, contó a DIARIO HUARPE cómo será la jornada y los actores que intervendran:

“Vamos a hacer un circuito recorriendo varios barrios de Rawson y vamos a culminar en la plaza de Villa Krause”.

La agrupación realiza el evento sin fines de lucro. (Gentileza)

La convocatoria está abierta a todos los moteros que quieran sumarse y también a la comunidad en general: “Hicimos invitaciones abiertas en Facebook y en Instagram para que la gente que tenga moto y quiera sumarse a la caravana, lo esperamos ahí en el punto de encuentro”, explicó Macaris.

La caravana de Reyes Moteros del año pasado (Gentileza)

En esta edición, la caravana contará con una estructura más grande que el año pasado, que reunió unas 30 motos. “Fue mucho más chico de lo que lo estamos haciendo ahora, porque ahora tenemos escenario, van a haber bandas, tenemos locutores, sorteos. Los chicos de ‘Locos por las motos’ nos donaron cascos para sortear, aceites para las motos. Los chicos de Jeep nos han regalado bolsas también para sortear”, detalló el organizador.

Además, la Agrupación Gaucha se sumará al escenario, publicitando su evento de folklore y doma, lo que potencia la propuesta cultural y solidaria del encuentro.

La iniciativa forma parte de otras acciones solidarias que realiza la agrupación durante el año, como el evento “Todos por Fernando” y la entrega de golosinas en el Día del Niño en San Expedito.

“Hacemos estas cosas porque nos nace, nada más y solamente eso”, afirmó Macaris, destacando el espíritu de colaboración que caracteriza a la agrupación.

Dato

Para participar, los organizadores solicitan a los vecinos donaciones de golosinas, juguetes o cualquier aporte solidario. Los interesados pueden comunicarse con Paolo Morales, presidente de Bikers San Juan M.A., al 2643205721, o con Juan García, vicepresidente, al 26417030780.