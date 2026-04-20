Boca Juniors se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas tras superar 86-72 a Franca de Brasil en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida logró imponerse con autoridad durante todo el desarrollo del partido, controlando el ritmo en cada uno de los parciales y consolidando una ventaja que mantuvo hasta el cierre.

La actuación destacada de Francisco Cáffaro, elegido MVP del Final Four, fue determinante en el rendimiento del conjunto xeneize. Además, Santiago Scala se destacó como máximo anotador del encuentro con 18 puntos.

El camino al título incluyó una serie de victorias clave: Boca eliminó a Instituto en los cuartos de final y luego superó a Flamengo en semifinales, resultados que le permitieron acceder a la definición del certamen continental.

Con este triunfo, el club de la Ribera obtuvo su primera consagración en la principal competencia de básquet de América y sumó un título internacional a su palmarés.

La conquista también le otorga la clasificación a la Copa Intercontinental FIBA, donde Boca enfrentará a los campeones de otras regiones del mundo, en busca de un nuevo desafío internacional.