Muffins de papa y huevo: receta fácil lista en 15 minutos
Una nueva receta rápida y práctica gana popularidad por su simpleza y versatilidad: muffins de papa y huevo que se preparan en apenas 15 minutos y funcionan como una opción ideal para cualquier comida del día. Con pocos ingredientes y una cocción breve, se presentan como una alternativa distinta a la clásica tortilla o al revuelto.
La propuesta combina papas ralladas y huevo en formato individual, lo que facilita tanto la preparación como el consumo. Además, permite sumar otros ingredientes como queso, verduras o incluso jamón, adaptándose a lo que haya disponible en casa.
Ingredientes
2 papas medianas
3 huevos
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas de queso rallado
Aceite o manteca para engrasar
Paso a paso
Primero, se deben rallar las papas y escurrir bien el exceso de agua para lograr una textura crocante. Luego, se colocan en moldes previamente engrasados formando una base.
A continuación, se llevan al horno fuerte o a una freidora de aire durante unos 8 minutos. Después, se retiran, se agrega el huevo —entero o batido— junto con el queso y los condimentos, y se cocinan entre 6 y 7 minutos más hasta que el huevo esté firme.
El resultado es una preparación rápida, económica y fácil de transportar, que puede consumirse en el momento o guardarse para más tarde. Este tipo de recetas se destacan por resolver comidas sin ensuciar demasiado y por adaptarse a distintos gustos y necesidades.
Además, al cocinarse en porciones individuales, son ideales para freezar o llevar al trabajo, lo que las convierte en una opción cada vez más elegida dentro de la cocina casera diaria.