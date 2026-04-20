Lunes 20 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Sociedad > Cocina

Muffins de papa y huevo: receta fácil lista en 15 minutos

Se trata de muffins salados que combinan ingredientes básicos y se cocinan en pocos minutos. Son prácticos, versátiles y una alternativa ideal para salir de las recetas tradicionales sin complicarse.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Ni tortilla ni revuelto: la receta con huevos y papa que se hace en 15 minutos (Foto: Adobe Stock).
 

Una nueva receta rápida y práctica gana popularidad por su simpleza y versatilidad: muffins de papa y huevo que se preparan en apenas 15 minutos y funcionan como una opción ideal para cualquier comida del día. Con pocos ingredientes y una cocción breve, se presentan como una alternativa distinta a la clásica tortilla o al revuelto. 

La propuesta combina papas ralladas y huevo en formato individual, lo que facilita tanto la preparación como el consumo. Además, permite sumar otros ingredientes como queso, verduras o incluso jamón, adaptándose a lo que haya disponible en casa. 

Ingredientes

  • 2 papas medianas

  • 3 huevos

  • Sal y pimienta a gusto

  • 2 cucharadas de queso rallado

  • Aceite o manteca para engrasar 

Paso a paso

Primero, se deben rallar las papas y escurrir bien el exceso de agua para lograr una textura crocante. Luego, se colocan en moldes previamente engrasados formando una base. 

A continuación, se llevan al horno fuerte o a una freidora de aire durante unos 8 minutos. Después, se retiran, se agrega el huevo —entero o batido— junto con el queso y los condimentos, y se cocinan entre 6 y 7 minutos más hasta que el huevo esté firme. 

El resultado es una preparación rápida, económica y fácil de transportar, que puede consumirse en el momento o guardarse para más tarde. Este tipo de recetas se destacan por resolver comidas sin ensuciar demasiado y por adaptarse a distintos gustos y necesidades. 

Además, al cocinarse en porciones individuales, son ideales para freezar o llevar al trabajo, lo que las convierte en una opción cada vez más elegida dentro de la cocina casera diaria.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD