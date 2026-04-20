La sfogliatella, una de las facturas más tradicionales de la pastelería italiana, se volvió tendencia en Argentina por su sabor y su particular textura crujiente. Aunque su preparación requiere técnica y paciencia, existe una versión casera en ocho pasos que permite lograr un resultado similar al original.

Originaria de la región de Campania, esta preparación se caracteriza por su masa con múltiples capas finas (de allí su nombre, que significa “hojita”) y un relleno cremoso a base de ricota, azúcar y aromas cítricos o vainilla.

Paso a paso (en 8 etapas)

1. Preparar la masa

Mezclar harina, sal y agua hasta formar un bollo suave. Amasar bien hasta lograr una textura homogénea.

2. Dejar reposar

Cubrir la masa y llevarla a la heladera durante al menos 30 minutos para relajar el gluten.

3. Incorporar la manteca

Estirar la masa en forma rectangular y distribuir manteca fría en capas finas sobre la superficie.

4. Realizar pliegues

Doblar la masa en forma de sobre y repetir el proceso varias veces, con descansos en frío entre cada pliegue para generar el efecto hojaldrado.

5. Preparar el relleno

Mezclar ricota con azúcar, huevo, ralladura de limón y esencia de vainilla hasta lograr una crema suave.

6. Formar las piezas

Estirar la masa fina, cortar círculos, colocar el relleno en el centro y cerrar en forma de media luna o concha.

7. Hornear

Llevar a horno precalentado a 180° durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas y crocantes.

8. Finalizar y servir

Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

El resultado es una factura con exterior crocante y relleno cremoso, ideal para acompañar el café o el mate. Si bien la técnica del hojaldrado puede parecer compleja, los especialistas coinciden en que el secreto está en respetar los tiempos de frío y trabajar con paciencia.

Así, la sfogliatella se consolida como una opción gourmet que puede replicarse en casa, sumando una receta internacional al recetario cotidiano.