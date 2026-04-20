Menú saludable del 20 al 26 de abril: recetas día por día
Planificar las comidas de la semana permite ahorrar tiempo, mejorar la alimentación y evitar decisiones improvisadas. En ese marco, se difundió un menú saludable organizado día por día, con recetas simples y equilibradas para resolver qué cocinar del lunes 20 al domingo 26 de abril.
Lunes 20
Guiso de lentejas con verduras. Una opción nutritiva y rendidora, ideal para iniciar la semana con un plato caliente que aporta proteínas vegetales, hierro y fibra.
Martes 21
Pechuga de pollo grillada con ensalada tibia de calabaza, espinaca y semillas. Un plato liviano, balanceado y fácil de preparar, con buena combinación de proteínas y vegetales.
Miércoles 22
Fideos integrales con salsa de tomate casera. Una alternativa simple que suma fibra y puede resolverse rápidamente, ideal para días con poco tiempo.
Jueves 23
Revuelto de zapallitos con huevo. Preparación económica, rápida y nutritiva, perfecta para una comida liviana sin resignar sabor.
Viernes 24
Pescado al horno con papas y limón. Un plato clásico, fácil de hacer y de buena digestión, con proteínas de calidad y bajo contenido graso.
Sábado 25
Tarta integral de espinaca y ricota. Una opción práctica y versátil que puede acompañarse con ensalada, ideal para compartir o resolver comidas familiares.
Domingo 26
Carne al horno con vegetales. Un plato más elaborado, pensado para compartir, con cocción lenta que potencia los sabores. Como postre, se sugiere yogur con frutas y avena para cerrar con una opción liviana.
El menú propone variedad, equilibrio nutricional y recetas accesibles, facilitando la organización semanal y promoviendo una alimentación más saludable sin complicaciones.