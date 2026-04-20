El cajón de verduras de la heladera es uno de los espacios más utilizados, pero también uno de los peor aprovechados. Aunque muchos lo usan simplemente para guardar frutas y verduras, en realidad está diseñado para crear un microclima con mayor humedad que ayuda a conservar mejor los alimentos frescos.

Ese nivel de humedad es fundamental porque evita que las verduras pierdan agua rápidamente, lo que prolonga su frescura, textura y sabor. A diferencia de otros estantes, donde circula más aire frío, este compartimento reduce la deshidratación de los alimentos.

Uno de los errores más comunes es mezclar frutas y verduras sin separarlas. Muchas frutas liberan gas etileno, una sustancia que acelera la maduración y hace que las verduras cercanas se deterioren más rápido. Por eso, los especialistas recomiendan guardarlas por separado o dividir el espacio dentro del cajón.

Otro hábito equivocado es lavar las verduras antes de guardarlas. Aunque parece una buena práctica, la humedad extra favorece la aparición de hongos y bacterias, lo que acelera su descomposición. Lo ideal es lavarlas recién antes de consumirlas.

Además, muchas heladeras cuentan con un regulador de humedad en ese cajón, un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando está cerrado, mantiene alta humedad, ideal para verduras de hoja; cuando está abierto, reduce la humedad y es más adecuado para frutas.

No todo debe ir en ese espacio: alimentos como papas o cebollas necesitan ambientes más secos y ventilados, por lo que no conviene guardarlos allí.

En definitiva, el cajón de verduras no es un simple organizador, sino una herramienta clave para conservar alimentos. Usarlo correctamente —separar productos, controlar la humedad y evitar errores comunes— puede hacer que frutas y verduras duren mucho más tiempo y se reduzca el desperdicio en el hogar.