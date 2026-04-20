Tirar café usado en la pileta de la cocina es un truco casero cada vez más difundido por sus beneficios prácticos y ecológicos. Los restos de café funcionan como un desodorizante natural y un limpiador suave, lo que permite mejorar el estado del desagüe sin recurrir a productos químicos agresivos.

Uno de sus principales efectos es eliminar los malos olores que suelen subir desde las cañerías, especialmente cuando la pileta permanece varias horas sin uso. Esto se debe a que el café tiene una estructura porosa capaz de absorber y neutralizar aromas desagradables.

Además, su textura granulada actúa como un abrasivo suave que ayuda a arrastrar restos de suciedad o pequeñas incrustaciones en el desagüe. Si bien no reemplaza una limpieza profunda, contribuye al mantenimiento cotidiano de la pileta.

Entre sus ventajas también se destaca que es una opción económica y sustentable, ya que reutiliza un residuo doméstico que normalmente se descarta. En ese sentido, se alinea con prácticas de limpieza más simples y ecológicas dentro del hogar.

Especialistas en limpieza natural señalan que este tipo de soluciones caseras pueden complementar la higiene diaria, ayudando a prevenir olores a encierro y acumulación de residuos leves en la cocina.

Así, el café usado deja de ser un desecho para convertirse en una herramienta útil: una alternativa accesible que permite mantener la pileta más limpia y sin olor con un gesto simple y cotidiano.