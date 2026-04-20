El inicio de la semana en San Juan estará caracterizado por condiciones típicamente otoñales, con ambiente fresco desde la mañana y sin probabilidades de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 8ºC mientras que la máxima alcanzará los 17ºC.

Durante la mañana del lunes 20 de abril, el cielo se presentará mayormente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 8°C y 9°C, generando una sensación térmica baja en el inicio de la jornada.

Hacia la tarde, se espera un leve ascenso térmico, con máximas que se ubicarán en los 17°C . Las condiciones de nubosidad se mantendrán, aunque sin registros de precipitaciones.

El viento será un factor relevante durante el día, ya que se prevén ráfagas provenientes del sector sur y sureste con velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h, lo que reforzará la sensación de frescura en distintos momentos de la jornada.

De cara al resto de la semana, el pronóstico indica mañanas frías y un progresivo aumento de la temperatura. El martes continuará con mínimas cercanas a los 9°C y máximas de 18°C, mientras que el miércoles y jueves mostrarán una tendencia ascendente, con valores que llegarán hasta los 22°C.

El viernes se anticipa como la jornada más cálida, con una máxima estimada de 24°C, en un contexto general sin lluvias y con condiciones estables en la provincia.