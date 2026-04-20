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Cómo hacer papas rellenas crocantes y cremosas paso a paso
POR REDACCIÓN
Las papas rellenas siguen siendo una de las recetas más elegidas por su simpleza y versatilidad, pero existe una forma de llevarlas a otro nivel: lograr que queden bien crocantes por fuera y cremosas por dentro. La técnica clave está en el horneado con cáscara y en un relleno suave que aporte textura y sabor.
Ingredientes
Papas medianas o grandes
Aceite de oliva
Sal gruesa
Hummus o puré de garbanzos
Pimentón
Opcional: hierbas frescas o semillas
Paso a paso
1. Preparar las papas
Lavar bien las papas y colocarlas enteras con cáscara en una fuente. Untarlas con aceite y sal gruesa para lograr una piel bien crocante durante la cocción.
2. Hornear
Llevarlas al horno hasta que estén tiernas por dentro. Este paso es clave para que el exterior quede dorado y firme.
3. Ahuecar
Dejar entibiar, hacer un corte superior y retirar parte del interior con cuidado, sin romper la piel.
4. Preparar el relleno
Mezclar la pulpa de papa con hummus, aceite de oliva y pimentón hasta lograr una textura cremosa.
5. Rellenar
Volver a colocar la mezcla dentro de las papas, presionando suavemente para que mantengan su forma.
6. Gratinar
Llevar nuevamente al horno unos minutos para que el relleno tome temperatura y se integren los sabores.
El resultado es un plato equilibrado, con una capa externa crocante y un interior suave y sabroso. Además, es una receta adaptable: se pueden sumar ingredientes como queso, pollo o verduras para variar el relleno.
Estas papas rellenas funcionan tanto como plato principal como guarnición y pueden acompañarse con ensaladas frescas o vegetales salteados, logrando una comida completa, simple y rendidora.