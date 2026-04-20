Cómo hacer papas rellenas crocantes y cremosas paso a paso

Las papas rellenas siguen siendo una de las recetas más elegidas por su simpleza y versatilidad, pero existe una forma de llevarlas a otro nivel: lograr que queden bien crocantes por fuera y cremosas por dentro. La técnica clave está en el horneado con cáscara y en un relleno suave que aporte textura y sabor.

Ingredientes

Papas medianas o grandes

Aceite de oliva

Sal gruesa

Hummus o puré de garbanzos

Pimentón

Opcional: hierbas frescas o semillas

Paso a paso

1. Preparar las papas

Lavar bien las papas y colocarlas enteras con cáscara en una fuente. Untarlas con aceite y sal gruesa para lograr una piel bien crocante durante la cocción.

2. Hornear

Llevarlas al horno hasta que estén tiernas por dentro. Este paso es clave para que el exterior quede dorado y firme.

3. Ahuecar

Dejar entibiar, hacer un corte superior y retirar parte del interior con cuidado, sin romper la piel.

4. Preparar el relleno

Mezclar la pulpa de papa con hummus, aceite de oliva y pimentón hasta lograr una textura cremosa.

5. Rellenar

Volver a colocar la mezcla dentro de las papas, presionando suavemente para que mantengan su forma.

6. Gratinar

Llevar nuevamente al horno unos minutos para que el relleno tome temperatura y se integren los sabores.

El resultado es un plato equilibrado, con una capa externa crocante y un interior suave y sabroso. Además, es una receta adaptable: se pueden sumar ingredientes como queso, pollo o verduras para variar el relleno.

Estas papas rellenas funcionan tanto como plato principal como guarnición y pueden acompañarse con ensaladas frescas o vegetales salteados, logrando una comida completa, simple y rendidora.