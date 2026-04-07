Andrea del Boca sufrió un grave accidente en Gran Hermano y fue hospitalizada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió momentos de gran tensión este lunes seis de abril cuando Andrea Del Boca protagonizó un duro accidente doméstico. La reconocida actriz se encontraba en el sector de la cocina cuando tropezó con su propio calzado y terminó cayendo de cara contra el suelo.

El impacto le provocó un llanto inmediato mientras sus compañeros intentaban asistirla de manera urgente. Ante la gravedad del golpe la producción determinó que fuera retirada del lugar en una unidad de traslado.

Santiago Del Moro fue el encargado de llevar tranquilidad al inicio de la gala televisiva al explicar que "le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax" a la participante. El conductor detalló que el incidente ocurrió de manera imprevista ante la mirada del resto de los integrantes.

Por su parte los seguidores del programa en redes sociales también reaccionaron ante el apagón de las cámaras y comentaron que "está cortado porque se cayó Andrea" para alertar sobre lo sucedido.

La incertidumbre sobre el estado físico de la mujer de sesenta años generó diversas teorías entre el público ya que algunos señalaban que podía ser una estrategia de salida mientras otros recordaban que por su edad cualquier caída representa un riesgo para su cadera. Sin embargo su hija Anna Del Boca brindó calma desde el canal de streaming oficial al asegurar que su madre "está bien" después del episodio registrado.

La joven se mostró sorprendida por la frecuencia de estos incidentes y recordó antecedentes médicos de la actriz al comentar que "es muy torpe... todo el tiempo se tropieza, no sé qué le pasa... Con una caída así se fracturó una costilla, una vez" en una oportunidad anterior. Además Anna agregó para la audiencia que "hablé con la producción y me dicen que me quede tranquila" respecto a la evolución del cuadro clínico.

Ángel De Brito también se hizo eco de la noticia en su programa informando que recibió datos confirmando el traslado en ambulancia de la figura. Mientras tanto Enrique Torres, cuñado de la accidentada, se sinceró recientemente sobre el vínculo entre las hermanas de la familia en medio del contexto mediático.

A pesar de los exámenes actuales algunas versiones indican que la actriz no regresaría a la competencia bajo la premisa de "basta para mí" tras este fuerte susto. Por el momento se aguardan los resultados finales de los estudios médicos.