El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una de las advertencias más duras desde el inicio del conflicto con Irán al afirmar que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, en referencia al ultimátum impuesto a Teherán para alcanzar un acuerdo inmediato. La declaración, difundida en su red Truth Social, elevó al máximo la tensión internacional.

El mensaje se enmarca en el vencimiento de un plazo fijado por Washington para que Irán cumpla con exigencias clave, entre ellas la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Según Trump, de no haber respuesta, Estados Unidos avanzaría con ataques de gran escala contra infraestructura crítica iraní.

En paralelo, ya se registraron bombardeos sobre objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones energéticas y nodos logísticos, lo que marca una escalada concreta del conflicto. Desde Teherán, lejos de ceder, respondieron con amenazas de represalias contra intereses estadounidenses y aliados en la región.

El propio Trump reconoció la gravedad del escenario y calificó el momento como uno de los más trascendentales de la historia reciente, sugiriendo que el desenlace podría redefinir el equilibrio geopolítico global.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el avance del conflicto, ante el riesgo de una guerra de gran escala en Medio Oriente. Las negociaciones indirectas continúan, aunque con escasas señales de avance frente a una retórica cada vez más agresiva y un escenario militar en expansión.