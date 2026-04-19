El estadio Monumental fue el escenario de una nueva edición del Superclásico, en donde River recibía a Boca con el fin de estirar el buen momento que tenía desde la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet. Sin embargo, el conjunto azul y oro logró arruinar los planes de su clásico rival y se impuso 1 a 0 con gol de penal de Leandro Paredes.

El comienzo del encuentro generó muchas expectativas gracias a los presentes prolíferos de ambos equipos, quienes venían invictos tanto en el torneo local como en copas internacionales. Por esa razón, este encuentro se vivió como una verdadera guerra en la búsqueda de imponerse.

El desarrollo del partido fue bastante peleado, en donde River tenía la pelota y Boca se dedicaba a la contra. Pese a las ideas de juego bien delineadas, ninguno de los dos logró poner en aprietos al arquero contrario.

No fue hasta los últimos segundos del primer tiempo, donde Paredes pincela una pelota filtrada para Miguel Merentiel, quien remata de volea, no sin antes encontrarse con el brazo extendido del defensor millonario. En principio el árbitro Darío Herrera no marcó nada, pero fue por llamada del VAR que se dio cuenta del claro penal para el visitante.

El elegido para cobrarlo fue un campeón del mundo, quien con un remate fuerte al ángulo superior derecho logró marcar el único tanto del partido. Además de entonar el grito sagrado del fútbol, se plantó ante los miles de hinchas de River y les hizo el famoso Topo Gigio, marca registrada del presidente de su club, Juan Román Riquelme.

El segundo tiempo presentó varios cambios para los locales, con ingresos de Galoppo y Freitas que aportaron frescura al equipo, pero la figura de Lautaro Di Lollo se impuso ante los delanteros rivales y, junto con Leandro Brey, lograron mantener en 0 el arco de Boca.

Con esta victoria, los Xeneizes consolidan su buen momento y se ubican en lo más alto de su grupo, al menos hasta que jueguen Estudiantes y Vélez. Por su parte, River no perdió su lugar en la tabla, siendo seguramente uno de los clasificados a los playoffs.