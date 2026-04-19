Un choque frontal en una ruta de Brasil dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas una mujer argentina y su hijo de 19 años. El hecho ocurrió este domingo por la mañana en el estado de Santa Catarina.

El siniestro se registró sobre la ruta SC-110, a la altura de Ituporanga, alrededor de las 7. Según informó la Policía Militar de Carreteras, el vehículo en el que viajaban las víctimas, un Fiat Uno, impactó de frente contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo a las primeras pericias, el automóvil habría invadido el carril opuesto tras realizar una maniobra de giro, lo que provocó el choque contra un camión tipo bitrem. Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes del rodado murieron en el acto y quedaron atrapados en el vehículo.

Entre las víctimas fueron identificados Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos oriundos de San Pedro, Misiones.

Las otras tres personas fallecidas fueron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza, quienes también viajaban en el vehículo y trabajaban en una empresa de la zona.

Bomberos trabajaron durante varias horas para retirar los cuerpos del automóvil. En tanto, el conductor del camión resultó ileso y fue sometido a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del siniestro.