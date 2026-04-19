Se incendió una de las tribunas de River en el Superclásico contra Boca

El Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura en el Mas Monumental comenzó con un incidente en las tribunas. Mientras los planteles salían al campo el 19 de abril de 2026, se detectó un foco de incendio en la platea Centenario Alta, en el sector lindero con la San Martín. El fuego se originó sobre los papeles que quedaron acumulados en el piso tras el imponente recibimiento organizado por los hinchas.

La fiesta de la parcialidad local incluyó el lanzamiento de 40 mil kilos de papel para cubrir el césped, además del uso de bengalas, globos y máquinas de humo rojas y blancas. En las gradas se desplegaron mosaicos, tirantes y un telón especial dedicado al Beto Alonso por el aniversario número 40 de su histórico gol con la pelota naranja en la Bombonera.

Ante la aparición de las llamas, los espectadores ubicados en esa zona debieron desplazarse para evitar el peligro. El personal de emergencias del estadio actuó con rapidez utilizando matafuegos y logró controlar el siniestro antes de que pasara a mayores. Una vez sofocado el foco, el partido bajo el arbitraje de Darío Herrera se desarrolló con normalidad.

En el campo de juego, Boca Juniors se puso en ventaja durante el primer tiempo con un marcador de 1 a 0 a los 32 minutos. El encuentro también estuvo marcado por un fuerte cruce entre Leandro Paredes y Marcos Acuña, además de una acción técnica de Miguel Merentiel.